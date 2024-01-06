Дождемся ли мы ответственности за украинофобию в воюющей Украине?

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Вот уже почти неделю украинская громада обсуждает очередной публичный выпад украиноненавистничества от друзей президента из "Вечернего квартала".

И каков же результат? – Прощение и занесение на сайт "Миротворец"?!

Далее текст на языке оригинала.

Чому запитаєте Ви?

Бо у воюючій Україні досі ВІДСУТНІ норми адміністративної та кримінальної відповідальності за УКРАЇНОФОБІЮ (україноненависництво)! Напередодні війни моя петиція про необхідність правового унормування проблеми запобігання і протидії українофобії набрала аж 730 голосів. Бо тоді було не до того: більшість українського народу разом із владою великим будівництвом займалися і шашлики смажили.

Лише під громадським тиском та фактом діяльності численної проросійської 5 колони, яка допомагала російської орді вбивати, гвалтувати і грабувати українців, Верховна Рада законодавчо унормувала поняття "українофобія". В Законі України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів" від 21 березня 2023 року у статті 2 читаємо:

"…6) українофобія – дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, у тому числі в медіа, у літературних та мистецьких творах, що заперечують субʼєктність Української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації, асиміляції Українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру".

Тобто, загально кажучи, системна публічна діяльність направлена на "ЗНЕВАГУ ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО в УКРАЇНІ" є проявом УКРАЇНОФОБІЇ.

То чому ж цей "Вечірній квартал" та інші "квартали" як "організовані УКРАЇНОФОБСЬКІ угрупування" не притягнуто до відповідальності?

Бо ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (навіть адміністративну) за УКРАЇНОФОБІЮ Верховна Рада "ЗАБУЛА" ввести!

Тому й надалі всілякі арестовичі на гроші всіляких льовочкіних можуть спокійно і публічно розповідати, що українців як нації немає, а це "смесь поляков и евреев", а всілякі "квартали" паплюжить нашу історію, мову та культуру!

Ба більше, всілякі колишні орденоносці "російського світу" (про що сьогодні написав журналіст і поет Віктор Тютюн із героїчного Херсону), які ще вчора пропагували "великую Российскую империю і ее великую культуру", вже сьогодні за допомогою ЗМІ стають "великими українцями і українками"!

Тож ми повинні вимагати від влади ДІЙ та РІШЕНЬ, а не патріотичних промов на захист нашої УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, її МОВИ, ІСТОРІЇ та КУЛЬТУРИ.

Бо лише ПЕРЕМОГА у СВІТОГЛЯДНІЙ ВІЙНІ з "країною-терористом та ідеологією російського світу" гарантуватиме нам МИР у майбутньому.