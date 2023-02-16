Блог | Николай Томенко: Почему Екатерина II представляет украинский объект "исторический центр Одессы" во всемирном наследии ЮНЕСКО?

Звісно ми всі радіємо, що після 10-річної перерви до репрезентативного списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО включено український об‘єкт - "Історичний центр Одеси". Я ж радів особливо, бо по-перше - вже майже 20 років пропагую "7 чудес України", де історичний центр Одеси був одним із фіналістів нашої акції, а по-друге - я ще в березні запропонував невідкладно подавати історичні центри Одеси та Чернігова до списку ЮНЕСКО за скороченою процедурою, як такі що знаходяться під загрозою з боку російського орди терористичної держави військового злочинця Путіна.

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І ось сталося: 25 січня 2023 року ЮНЕСКО ухвалило історичне рішення щодо Одеси.

Нині ж під час обговорення зі студентами НУБІП в рамках мого курсу "Всесвітня спадщина ЮНЕСКО" ми з‘ясували, що інформаційна презентація УКРАЇНСЬКОГО об‘єкту на офіційному сайті ЮНЕСКО, толерантно кажучи, не дуже проукраїнська. Наведу фрагмент неофіційного перекладу із цього тексту:

"Місто було засноване в 1794 році за стратегічним рішення імператриці Катерини II про будівництво порту після російсько-турецької війни 1787-1792 рр". Далі традиційна проросійська версія опису щасливого життя Одеси в часи Російській імперії. Слова "УКРАЇНА, чи похідні від нього згадуються лише один раз, коли йдеться про "український берег Чорного моря"?!

Нагадаю, що 28 грудня 2022 року під тиском громадськості та у відповідності із рекомендацією нашої Експертної ради в Одесі був демонтований пам‘ятник Катерині II.

Як же сталося, що в ОФІЦІЙНОМУ ПОДАННІ від УКРАЇНИ міститься текст із РОСІЙСЬКОЇ МІФІЛОГІЇ про НАШУ ОДЕСУ?

Скоріше за все міська влада Одеси готувала подання до ЮНЕСКО ще до рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці та її коханцям, а урядовці, як завжди, не змогли чи не захотіли змінити цей проросійський текст.

За будь-яких обставин ВИМАГАЮ від влади підготувати до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нову проукраїнську версію історії створення та розбудови Одеси спільно з фахівцями та громадськістю.

Бо навіщо нам в ЮНЕСКО Одеса імені Катерини II, яка за виразом Тараса Шевченка "ДОКОНАЛА" Україну.