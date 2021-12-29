Согласно исследованиям фонда Демократические инициативы почти 67% украинцев празднуют рождество 7 января.

Я его, если честно, вообще не праздную, потому что это отдельная тема. Но готова поздравить с рождеством именно 25 декабря.

Мне интересны причины, почему люди желают праздновать рождество вместе с россиянами:

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- просто звичка?

- "братья-славяне"?

- "що люди скажуть" (рідня та сусіди)?

- "ми завжди так робили"...

чи інше?

Зазвичай святкуваня різдва влаштовують мами-бабусі. Але ж їх не 67% в Україні? Розумію, що це покоління ще змушене віддавати данину "Іронии судьбы" і "Огоньку", вони звикли обертатися на сусідів, частіше це, мабуть, в селах та селищах. Там те, хто що робить - видніше. Потім перемиють кісточки та рознесуть по ринку про "бандерівців". Чи є така причина?

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І тоді ми, молодші, саме на цю причину могли б не зважати, бо саме ми знаємо про два календарі, про те, що 25 грудня - ніяке на католицьке, а загальне. Бо наративи московської церкви, де політики та пропаганди забагато - можна сміливіше відкинути під три чорти. Хто, як не ми, понесемо правду про різдво в маси? Матерям та бабусям?

Перейти під таким пресом рідних на святкування разом з Європою - це інколи велика сміливість та власна послідовність. Якщо не зробити крок - ніколи ні з якої багнюки не вибратись, чи не так? Якого б "23 лютого" це не стосувалось.

Якщо це власна впертість "не хочу, не буду, бо ми так завжди робили й святкували" - то це психологічна пастка. Мабуть, вона говорить і про дещо інше в рисах характеру - як-то схованки у власну мушлю, через страх сприймати нове та досі незвичне. Це і совок, і несміливість у вчинках, і невміння сприймати факти.

Хтось скаже, що це взагалі особиста справа кожного - і буде правий. Але для мене це лише спостереження та усвідомлення того, що у нас є проблеми з пропагандою, проблеми з рішучістю, проблеми з самооцінкою.

Чи не схоже на те?

Вибачте, якщо когось образила. Можливо, є сенс задати питання та розібратися в причинах? На все є свої причини, і рішення теж є.