Почему анонимные Telegram-каналы так популярны в Украине?

Понятие "Telegram канал" уже стало нарицательным. У многих они сразу ассоциируются с инсайдерской информацией, с анонимными источниками в узких кругах. Телеграм каналы читают десятки, а то и сотни тысяч подписчиков, среди которых журналисты, политики, эксперты. Одно сообщение в авторитетном ТГ канале может спровоцировать ряд событий в политике или других сферах.

Так в чем же секрет? Почему аналогичные площадки в топовых популярных мессенджерах не достигли такого успеха, а каналы в Telegram продолжают влиять на информационное пространство?

С 2015 года, мессенджер Telegram начал развиваться в Украине стремительными темпами. По состоянию на июль 2020 года, он установлен у 73,9 % обладателей смартфонов на базе Android в Украине (по данным Kantar Cmeter Mobile).

Не смотря на то, что в Украине пальму первенства и популярности уже который год держит Viber (охват 97,6% пользователей смартфонов на базе Android в Украине, по данным Kantar Cmeter Mobile), Telegram является флагманом и ключевой площадкой для развития анонимных ТГ пабликов.

По данным tgstat, 95% аудитории использует Telegram для чтения каналов. Их в уанете множество - образовательные, новостные, авторские, политические и тд. Причем, политические интересуют всего 17,5% аудитории. При этом, наибольшее влияние оказывают именно они.

Понимая это, свои каналы уже создают все популярные политические силы - причем, не только из Украины. Наиболее известная сеть каналов, с множеством фейковых, конспирологических постов и просто выдумок - из РФ. В феврале этого года СБУ раскрыла целую агентурную сетку, которая состоит из 13 каналов - "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад" и т.д.

Как бы повела себя любая другая площадка, например, facebook? C высокой долей вероятности, синхронно с украинскими властями, заблокировала бы каналы, как это случалось неоднократно ранее (например, 7 мая facebook заблокировал ботосетку, которая связана с партией "Слуга народа"). Но Telegram другой – прецедент с СБУ стал дополнительным пиаром для каналов, которые развиваются еще лучше.

Что можно сказать про украинские каналы? Украинские политики решили всерьез зайти в новую нишу только перед парламентскими выборами. С тех пор возникновение и угасание новых каналов происходит регулярно. Среди наиболее ярких - "Карточный офис","Klymenko Time", "Ломбард на Грушевского", "Шептун"и тд.

Все они смогли завоевать доверие, давая аудитории регулярные инсайты, которые, со временем, были подтверждены на практике. "Карточный домик", например, публикует информацию прямиком из ОП, "Klymenko Time" - это уже целая редакция, которая когда-то была создана в интересах Александра Клименко, "Ломбард на Грушевского" - новый проект, созданный одним из нардепов "Европейской солидарности","Шептуна" когда-то связывали с Шарием.

Не смотря на то, что аудитория этих каналов намного меньше, чем аудитория популярных СМИ, влияние некоторых каналов не меньше, а, порой, и больше традиционных медиа. Некоторые Telegram-паблики уже стали самостоятельными площадками, на которые иногда ссылаются традиционные СМИ. Например, Страна.uа популяризировала канал "Джокер", в котором автор выкладывал скриншоты своих переписок с депутатами и топ-чиновниками, а сайт Гордона цитирует сразу несколько лидеров-каналов, среди которых "Легитимный" и "Резидент".

Но можно ли верить всему, что пишут каналы, даже с уже сформированной репутацией?

Для поддержания интереса, таким каналам нужны постоянные сенсации. В отличие от статей в СМИ, посты в Telegram живут максимум сутки. И, чтобы канал не поставили на mute, контент должен быть всегда дерзким, метким и уникальным. Публикуя достоверную информацию, этого очень сложно добиться. Поэтому, каналы часто смешивают инсайты с манипуляциями. По информации анонимного админа в интервью Liga.net, схема написания постов была приблизительно следующая: 33% - правда, 33% - полуправда и еще 33% - фейк.

По состоянию на 2021 год, Telegram каналы остаются источниками сливов, фейковой информации и манипуляций. Блокировать Telegram или не пользоваться им - решение на усмотрение читателей. В любом случае, если у политических сил есть потребность в подобных площадках, после блокировки Telegrama, это будет кто-то другой.