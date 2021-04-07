Побратимы на коленях простились с погибшим воином ВСУ, который спасал раненых под Шумами. Фото

В среду, 7 апреля, в Луцке провели в последний путь воина Вооруженных сил Украины Сергея Сулиму, который погиб на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады, где нес службу Герой, первыми с ним простились побратимы. Они пришли почтить его память с цветами и становились на колени у гроба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Луцке похоронили Сергея Сулиму Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

На кадрах видно, что на траурную церемонию пришла и боевой медик Светлана Землина – именно с ней Сулима спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах 26 марта.

Проститься с Сулимой пришла и боевой медик Светлана Землина, с которой он спасал побратимов под Шумами Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

"Прощай, брат... Сегодня в последний путь провели погибшего Сергея Сулиму. Сегодня мы можем сказать, что он пополнил ряды ангельского войска. Мы уверены, что он сверху наблюдает за нами. Мы знаем, что ты, Сергей, стал нашим ангелом-хранителем. Прости нас, что не уберегли. Ты навеки в строю "Эдельвейсов". Не забудем. Не простим. На щите..." – написали друзья защитника.

Бригада Сулимы попрощалась с побратимом Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

"Эдельвейсы" отдали последнюю дань памяти погибшему побратиму Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

Побратимы Сулимы становились на колени у гроба Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

Воины ВСУ прощаются с погибшим под Шумами Сулимой Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

10 горно-штурмовая бригада ВСУ провела Сергея Сулиму в последний путь Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

Воины принесли погибшему побратиму живые цветы цвета флага Украины Facebook 10 горно-штурмовой бригады ВСУ

Прощание с воином продолжилось в его родном Луцке. Как пишет "Район. Луцк", в Свято-Троицкий кафедральный собор пришло много жителей города, побратимов, родных и близких погибшего военного.

Отпевание состоялось в 13:30, а в 14:20 на Театральной площади города провели гражданскую панихиду.

Сергея Сулиму отпели в Свято-Троицком соборе Луцка "Район. Луцк"

Панихида по Сергею Сулиме "Район. Луцк"

Военные несли гроб с телом Героя на руках по площади Луцка "Район. Луцк"

Из-за гибели Сулимы в Луцке объявили день траура и приспустили государственный флаг с черной лентой на многих учреждениях.

Напомним, что Герой родился в 1980 году в Луцке. Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.

Последние годы мужчина проживал на Ивано-Франковщине в селе Высочанка Галицкой ОТО. Именно оттуда он пошел на контракт в ВСУ. Защитник был неженат. У него остались мать и сестра.

Почтить Сулиму пришли военные, духовенство и горожане "Район. Луцк"

Траурная процессия на похоронах Сулимы "Район. Луцк"

Сергея Сулиму отпели в родном Луцке "Район. Луцк"

Почтить Сергея Сулиму пришли сотни жителей Луцка "Волынские новости"

Прощание с погибшим воином ВСУ Сергеем Сулимой "Волынские новости"

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