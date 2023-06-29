Победитель торгов ProZorro Минобороны: удобно должно быть ВСУ, а не подрядчикам

Первые с начала полномасштабного вторжения открытые торги на поставку питания армии встретили яростное сопротивление со стороны чиновников и существующих поставщиков министерства. Компании, участвовавшие в торгах, но проигравшие их, нередко даже не пытаясь снижать свои ценовые предложения, подали десятки судебных исков, требуя отменить результаты торгов.

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Активно продвигалась идея возвращения к прямым контрактам с поставщиками до конца текущего года – после публикации письма министерства в Кабмин он был отозван. Была развернута масштабная дискредитационная кампания против Общественного антикоррупционного совета МОУ и победителей торгов. Впрочем, общество было не готово к повторению истории с яйцами по 17 гривен, и это ощутило руководство Минобороны, представители которого вместе с победителями отстояли результат конкурса в судах.

Теперь, в новых контрактах, цена яиц составляет уже не 17 гривен за штуку, а 2,7 гривни с учетом НДС. Общая экономия от торгов составила более 4,3 миллиарда гривен. Является ли эта победа окончательной, как будут выполняться подписанные контракты, в чьи "орбиты" входят новые игроки и являются ли они новыми – об этом мы расспросили Александра Савченко, владельца и руководителя компании "Атомсервис", которая выиграла наибольшее количество лотов на торгах.

– Ваш выигрыш во многих лотах стал неожиданностью торгов. Есть ли у компании необходимый опыт и ресурсы? Ведь на кону – решение задач по обеспечению питанием воюющей армии.

– И у нас есть опыт решения таких задач. Неожиданностью наша победа является только для наблюдателей, которые не вовлечены в отрасль. Предприятие работало на рынке задолго до начала полномасштабной войны. Контрагентам, в том числе военным, мы давно и хорошо известны как поставщик, всегда выполняющий свои обязательства.

"Атомсервис" зарегистрирован уже более 7 лет. Последние 5 лет мы активно участвуем в тендерах и обеспечиваем продуктами питания и готовыми блюдами разные бюджетные структуры, в том числе школы, воинские части. Также снабжали продуктами питания частные предприятия. Есть склады, автотранспорт, морозильники, то есть все необходимые современные средства. На предприятии работает около 100 человек. Устойчивый коллектив людей, работающих не один год и знающих специфику. Команда слаженная и упорная, с большим опытом. А учитывая, что с началом полномасштабной войны возросла численность армии, рынок вырос и стал более интересным, решение об участии в торгах было взвешенным и логичным.

– Какое количество военнослужащих ВСУ будет снабжать продуктами питания ваша компания?

– "Атомсервис" победил в 9 лотах, предложив самые низкие цены. Нам отдали всего 7. Мы, соответственно, заключили 7 контрактов. Будем обеспечивать около 250 тысяч военнослужащих ВСУ в 12 областях Украины.

– Ваше предприятие на тендере дало самые низкие цены. Какая прибыль заложена?

– Задали себе ориентир в 5-10% рентабельности. Считаю, что с учетом рисков колебания цен и условий договора это довольно умеренная прибыльность. К тому же цена зафиксирована на 6 месяцев, а уровень инфляции не прогнозируем.

Все понимают, что предприятие должно зарабатывать какую-то прибыль. Государство преимущественно живет за счет налогов, а налоги уплачиваются с прибылей, а не убытков. Все предприятия, которые поставляют и ремонтируют бронетехнику, предприятия, которые разрабатывают и поставляют БПЛА, дроны и т. п., имеют какую-то рентабельность, и это ни у кого в обществе не вызывает негодования. Другой вопрос, что норма доходности должна быть ограничена. Кстати, насколько мне известно, в контрактах на ремонты и поставки техники, дронов и прочей продукции украинских поставщиков рентабельность значительно выше (от 15 до 30%) – и никто об этом не упоминает, и никого это не удивляет. Почему тогда в сфере обеспечения питанием не может быть прибыли? Должен ли быть плановый ущерб?

– Требует ли Министерство обороны подтвердить финансовую состоятельность?

– Наше предприятие до начала работы перечислило на счета Министерства обороны Украины около 240 млн грн как гарантию надлежащего выполнения контрактов. Думаю, это достаточное подтверждение финансовой состоятельности.

– Какие вы видите риски при исполнении договоров?

– Резкие колебания цен на топливо, энергоносители, продукты. Трагедия в Херсонской области уничтожила большое количество производств, и в частности молочной отрасли и овощей. Традиционно этот регион был ключевым поставщиком овощей, поэтому ожидаем стремительный рост цен на овощную группу товаров.

– Раздавалось немало упреков, что торги не могут считаться достаточно свободными и прозрачными, потому что на них не пришли ритейлеры. По вашему мнению, почему сети супермаркетов не явились на торги?

– Это были абсолютно открытые, честные торги. И кто заинтересован, тот пришел и торговался. Не было дискриминации.

Напомним, что Ассоциация ритейлеров Украины выпустила официальное заявление, где приветствовала решение Министерства обороны проводить торги через ProZorro и признала, что таким образом были сэкономлены средства для армии.

И общество увидело масштабы экономии – около 30% экономии от стартовой цены. Много это или мало? Очевидно, что очень много. Это миллиарды гривен, экономия которых позволит закрыть другие крайне важные нужды ВСУ.

Что касается ритейлеров, то о деталях их мотивации, конечно, стоит у них спросить. Никто никаких ограничений на тендер не выставлял. Все предприятия этой отрасли имели возможность принять участие. Были квалификационные требования, все сети отвечают этим требованиям. Возможно, не хотят работать с государственными денежными средствами. У них и так есть чем заниматься: бизнес работает, доходы есть. Зачем лезть в такую передрягу? К тому же для них очень сложна система логистики.

Для меня только один вопрос: откуда вообще идея, что именно сети супермаркетов должны обеспечивать Минобороны? Никогда не слышал, что сеть "МЕТРО" обслуживает Бундесвер или "Ашан" – вооруженные силы Франции. Это какое-то наше, украинское ноу-хау.

– Высказывалось утверждение, что ритейлеры не вышли на торги, поскольку Министерство не предоставляет информацию об объемах и местах доставки. Ваше мнение?

– Эта ситуация действительно влечет за собой значительные сложности в логистике. Однако есть два веских обоснования.

Во-первых, Министерство не владеет такой информацией, поскольку воинские части подчинены Генеральному штабу. Численность военных постоянно меняется, происходят ротации, перемещение подразделений в зависимости от ситуации на фронте, подготовки и т. д. Никто в Министерстве и не предполагает на оперативном уровне о размещении военных подразделений. А заранее спрогнозировать даже невозможно. Тем более что каждая воинская часть самостоятельно определяет свой рацион.

Во-вторых, Генеральный штаб не считает необходимым обнародовать такую информацию с точки зрения государственной безопасности.

В конце концов, эта система работает и устраивает заказчика, в том числе Генеральный штаб и Министерство. Генеральный штаб считает, что еда должна следовать за солдатом. Если заказчику так удобно, исполнители должны наладить систему планирования и логистики, а не систему подстраивать под исполнителей. Удобно должно быть ВСУ, а не подрядчикам. У каждого отдельного исполнителя могут быть свои особенности, нельзя же под каждого подгонять условия тендеров.

– Вы уже начали подготовку к выполнению контрактов?

– На днях Налоговая приняла решение о соответствии плательщика налога ООО "Атомсервис" критериям рисковости. Основанием явилась закупка в больших объемах продуктов питания. Предприятие осуществляло закупку товаров, относящихся к основному виду деятельности, а именно закупало продукты за собственные средства для выполнения контрактов с Министерством обороны Украины. Предприятие работает в этой отрасли много лет, и ни разу не присваивался критерий "рисковости". Не верим, что это случайно. Предоставили документы, ждем решения. Однако такой "государственный" подход ставит под угрозу обеспечение продуктами питания 250 тысяч военнослужащих ВСУ.

– То есть работу компании, поставляющей продукты, заблокировали на основании того, что она закупает продукты?

– Именно так. И я надеюсь, что этот неслучайный абсурд будет разрешен, поскольку эти действия блокируют нашу работу по поставке продуктов ВСУ. Военные ждут наших поставок.

– В СМИ была развернута кампания против Общественного антикоррупционного совета при МО. "Прошлись" также и по вашей компании. В частности, писали, что ваше предприятие связано с Сергеем Пашинским, Юрием Иванющенко, братьями Крючковыми и другими публичными лицами. Насколько это соответствует реальности?

– Для меня перечисленные вами лица – это некий рандомный набор фамилий. Ни с одним из них я не знаком. Качество ресурсов, распространявших эти фейки, репутация авторов, в том числе пророссийских, говорят сами за себя. Допускаю, что и дальше эти вбросы будут продолжаться. Стоит ли на это обращать внимание? Думаю, что нет. Нам нужно заниматься работой, а не сплетнями.

– Но вы согласны с тем, что, несмотря на проведение этих торгов, рынок остается непрозрачным?

– Путь осилит идущий. Чудес, конечно, не бывает. Но ведь общество все увидело своими глазами.

Тендерные условия прошли согласование Антикоррупционного совета при Министерстве обороны. Результаты торгов также утверждались с участием членов этого совета. Это были именно открытые торги через ProZorro, в которых может участвовать кто угодно.

Относительно нашей компании – публично обещаю максимальную прозрачность нашей работы. Будем приглашать представителей волонтерских организаций и антикоррупционного совета к сотрудничеству: на приемку продуктов и склады предприятия. Кроме того, планируем запустить горячую линию для жалоб на качество поставляемой продукции.