В Крыму за сутки передали оккупантам более 100 "приветов" от Украины. Фото
Активисты в оккупированном Крыму распространили более 100 патриотических граффити. "Приветы" передали оккупантам в Феодосии, Ялте и Симферополе.
Об этом 4 июня сообщили в движении гражданского сопротивления "Желтая лента". Активисты также показали фото акции (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Как говорится в сообщении, патриоты продемонстрировали, что сопротивление захватчикам нарастает.
"Десятки граффити в день, сотни в неделю – актуальные объемы нашей работы. Для нас желтый цвет – цвет свободы и сопротивления. Для россиян – цвет, вызывающий страх и тревогу. Именно поэтому оккупационные власти пытаются все быстро зарисовать, стереть, испортить", – рассказали в "Желтой ленте".
Активисты также заверили, что продолжают свою работу, поскольку ждут прихода ВСУ на полуостров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Крыму устроили смелую акцию, бросив "вызов" захватчикам. Патриотическая символика и напоминания врагу, что ВСУ близко, появились в новых населенных пунктах.
– По данным Bloomberg, украинские войска могут отрезать Крым от российских линий снабжения, устроив ловушку оккупантам.
– 4 июня в Джанкое заявили о массированной атаке дронов. Оккупанты отчитались об "успешной" работе ПВО, но в то же время признали повреждения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!