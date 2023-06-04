В Крыму за сутки передали оккупантам более 100 'приветов' от Украины. Фото

Активисты в оккупированном Крыму распространили более 100 патриотических граффити. "Приветы" передали оккупантам в Феодосии, Ялте и Симферополе.

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Об этом 4 июня сообщили в движении гражданского сопротивления "Желтая лента". Активисты также показали фото акции (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как говорится в сообщении, патриоты продемонстрировали, что сопротивление захватчикам нарастает.

"Десятки граффити в день, сотни в неделю – актуальные объемы нашей работы. Для нас желтый цвет – цвет свободы и сопротивления. Для россиян – цвет, вызывающий страх и тревогу. Именно поэтому оккупационные власти пытаются все быстро зарисовать, стереть, испортить", – рассказали в "Желтой ленте".

Активисты также заверили, что продолжают свою работу, поскольку ждут прихода ВСУ на полуостров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Крыму устроили смелую акцию, бросив "вызов" захватчикам. Патриотическая символика и напоминания врагу, что ВСУ близко, появились в новых населенных пунктах.

– По данным Bloomberg, украинские войска могут отрезать Крым от российских линий снабжения, устроив ловушку оккупантам.

– 4 июня в Джанкое заявили о массированной атаке дронов. Оккупанты отчитались об "успешной" работе ПВО, но в то же время признали повреждения.