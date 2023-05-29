Крым – это Украина! На оккупированном полуострове устроили смелую акцию, бросив "вызов" захватчикам. Фото

Во временно оккупированном Крыму украинские патриоты продолжают акции гражданского сопротивления. Желтые ленты, украинская символика и напоминания российским захватчикам, что ВСУ близко, появились в новых населенных пунктах полуострова.

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Соответствующими фотографиями в понедельник, 29 мая, поделился Telegram-канал "Жовта Стрічка". "Несокрушимые жители Крыма сопротивляются!" – написали представители движения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что желтые ленты наряду с патриотическими плакатами, граффити, сине-желтыми флагами и проч. стали символами гражданского сопротивления на украинских территориях, оккупированных войсками РФ.

Авторы Telegram-канала отметили, что жители ВОТ продолжают свою борьбу и ежедневно демонстрируют, что Крым – это Украина, несмотря на давление и преследования со стороны захватчиков и коллаборантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В средине мая россияне провели для школьников в Крыму мероприятия "военно-патриотического воспитания". Для этого были привлечены наемники "частной военной кампании "Левадия", созданной гауляйтером полуострова Сергеем Аксеновым. Преступники учили детей стрелять из автоматов и оказывать первую медицинскую помощь.

– Журналисты издания Bloomberg предположили, что украинские войска могут отрезать Крым от российских линий снабжения.

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