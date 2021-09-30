По программе Зеленского заработало "экстренное" отделение в больнице пограничного Ямполя

В г. Ямполь Винницкой области открыли модернизированное приемное отделение Ямпольской центральной районной больницы. Это седьмое приемное отделение области, которое реконструировали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, стационар Ямпольской центральной районной больницы может одновременно разместить 143 пациента. Ежегодно здесь проводят около 900 операций.

"Отныне экстренная медицина в Ямполе современная – есть все для обеспечения быстрого реагирования на неотложные состояния, диагностики, скорости госпитализации пациентов", – заявил Борзов.

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На реконструкцию здания из государственного бюджета выделили 30 миллионов гривен.

Также за государственные средства в рамках программы президента в медучреждение закупили современную медтехнику, в частности 32-срезовый компьютерный томограф Aquilion Lightning TSX-035A/7С за 11,9 млн грн.

Кроме этого, Ямпольская больница получила мощный рентген IMAX 7700F стоимостью 4,8 млн грн и УЗИ-аппарат SonoBook 8 за 800 тыс. грн.

"Государство делает все, чтобы спасти человеческую жизнь медики могли как в крупных городах, так и небольших. Потому что иногда счет идет на минуты", – добавил Сергей Борзов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.