По программе Зеленского впервые за 40 лет полностью отремонтировали трассу на Никополь

В Днепропетровской области завершают ремонт трассы на Никополь протяженностью 56 км. На последнем участке ремонта подрядчики работают над обустройством обочин.

Трассу государственного значения отремонтировали впервые за 40 лет в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Днепропетровская ОГА.

На объекте работали сотня человек и более 80 единиц техники. Недавно на последнем 14-километровом участке пути дорожники обустроили новое трехслойное дорожное покрытие толщиной более 30 см.

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Дорожники продолжают укреплять обочину: там устанавливают дорожные знаки и обустраивают современные остановки общественного транспорта с лавками и тактильной плиткой для незрячих. Продолжаются работы над водоотводной системой.

"В этом году в области проделана огромная работа в дорожной отрасли. Отремонтировано около 400 км автодорог. Как местного, так и государственного значения. И развитие инфраструктуры продолжается", – отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Никопольскую трассу последний раз капитально ремонтировали еще в 1979 году.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.