По программе Зеленского отстроили один из самых длинных мостов Западной Украины

В селе Крушельница Львовской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилось восстановление моста через реку Стрый, разрушенного наводнением 2008 года.

Об открытии движения по мосту сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации. Восстановленный мост расположен на дороге Сходница – Верхнее Синевидное, ведущей к курортной Сходнице. Работы по ремонту моста в рамках "Большой стройки" продолжались в течение двух лет, их стоимость составила 65,5 млн гривен.

В результате было восстановлено движение по магистрали, соединяющей Сходницу с трассой Киев-Чоп. Жители ждали этого 14 лет.

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В ходе капитального ремонта моста был проведен демонтаж старых конструкций, устроены подъездные пути, смонтированы верхние ригели несущих опор и 35 балок. Устроены гидроизоляция, защитное бетонное покрытие и баки очистки жидкости.

На мосту уложили новое асфальтное покрытие, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине действует отдельная Национальная программа восстановления мостов, в ходе которой в 2020 году уже было восстановлено и построено 216 мостов и искусственных сооружений.