По программе Зеленского на Буковине за три месяца с нуля построили приемное отделение в больнице

В Сторожинецкой райбольнице Черновицкой области за три месяца в рамках президентской программы "Большая стройка" построили с нуля современное приемное отделение.

Об этом пишет Укринформ с ссылкой на Черновицкую областную государственную администрацию. В настоящее время в приемном отделении уже устанавливают мебель и новое оборудование.

Как отмечают в ОГА, новое приемное отделение будет работать по европейскому принципу, то есть совмещать функции и приемного, и лечебно-реанимационного отделений.

"Это позволит пациентам получать качественную неотложную помощь, как только они переступят порог медицинского учреждения. Не будет необходимости человека в тяжелом состоянии возить из корпуса в корпус", – объяснил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Среди другого оборудования, которым будет оснащено приемное отделение Сторожинецкой больницы, также новый компьютерный томограф. Ранее для проведения компьютерной томографии жителям района необходимо было ехать в Черновцы. Теперь осмотр можно будет проводить на месте, причем эта бесплатно.

По данным Черновицкой ОГА, в прошлом году на Буковине по программе президента Украины "Большая стройка" уже было отремонтировано 5 приемных больничных отделений.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах реконструировать в 2021 году 177 приемных отделений во всех регионах Украины.