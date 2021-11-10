По программе Зеленского до конца 2024 года поезда Интресити запустят в каждый областной центр

К концу 2024 года будет обеспечено скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами. Такая возможность появится благодаря тому, что к этому времени в Украине планируется электрифицировать более 500 км путей.

Амбициозный план реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", — рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В этом году в рамках президентской программы уже завершили электрификацию участка Черноморская — Береговая протяженностью 6,5 км, что позволило повысить пропускную способность участка до 60 пар поездов в сутки. Колея используется крупнейшими морскими портами Украины.

Сейчас в работе электрификация 11-километрового пути Киев - Васильков-2. Это позволит переориентировать значительный пассажиропоток в этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт, а пассажиропоток маршрута вырастет от 5 до 7 тыс. в сутки. Работы планируется завершить до конца года.

До конца следующего года планируют завершить электрификацию 2 участков: Ковель – Изов – Госграницу и Черкассы – станция им. Шевченко (30,4 км). После электрификации отрезка Черкассы – станция им. Т. Шевченко пассажиропоток увеличится до 200 тыс. пассажиров в год, а время в пути сократится на 40 минут.

В перспективе продолжение электрификации на сегменте от Черкасс до Гребинки и от станции им. Тараса Шевченко в Помичную, позволит наладить прямое сообщение со столицей и 5-6 областными центрами, в частности Харьковом, Полтавой, Черниговом, Сумами, Николаевом, Херсоном.

Среди приоритетных проектов по электрификации, которые планируют начать с 2022 года: участки Долинская – Николаев – Колосовка, Ворожба – Сумы, Житомир – Новоград-Волынский.

Это самая масштабная электрификация путей за все времена. Министр инфраструктуры отметил, что в лучшие годы "Укрзализныця" электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".