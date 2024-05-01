По делу старшей матери Украины Валентины Подвербной новый поворот: теперь ее дочь проживает в другой семье

Дочь старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной, по имени Анна, уже несколько недель проживает в новой семье в Чернигове. Временную опеку над девушкой взяла на себя давняя знакомая семьи Подвербных, 50-летняя Елена.

Об этом рассказал заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш в комментарии Общественному. Он отметил, что в новой семье девочка чувствует себя счастливой.

В настоящее время Анна живет с Еленой, соседкой семьи Подвербных. Они вместе с Валентиной Подвербной посещали одну из религиозных организаций. Елена все это время поддерживала контакт с Анной и подала заявление о временном попечении о ребенке.

"Она все это время поддерживала связь с Аней. Она написала заявление, чтобы взять под временную опеку ребенка. Еще до того момента, когда девочка попала в терцентр, у них с Еленой уже были дружеские отношения", – рассказал Дмитрий Блауш.

Заместитель председателя Черниговского областного совета отметил, что у еще в прошлом году он взял на себя ответственность за контроль за судьбой ребенка. Он также отметил, что поддерживает постоянный контакт с девочкой и регулярно общается с ней через социальную сеть Instagram, что позволяет ему понимать, как ребенок адаптируется к новой семье.

"Аня счастлива и очень хотела к ней. Ей с ней нравится больше, чем с мамой. Они там вместе и уроки учат и занимаются... Насколько я получаю обратную связь от Ани – Аня счастлива", – рассказал он.

Дмитрий Блауш сообщил, что девочка находится с Еленой уже несколько недель, с конца марта. Он также отметил, что уже разговаривал с самой Еленой.

"До сих пор открыт вопрос о коррекции зрения Ани и нужно сделать еще ряд манипуляций к самой операции. Поэтому мы держим связь", – сообщил Блауш.

Напомним, что Валентина Подвербная родила свою единственную дочь в возрасте 66 лет путем искусственного оплодотворения. Однако девочку забрали у матери весной 2023 года, когда она пожаловалась в соцсетях, что мать издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

Ранее сообщалось, что соседи Подвербной упрекают за ее грубое и неуважительное поведение, а также нецензурное брань при дочери. Кроме того, они видели, как она просила милостыню.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!