'Плюсы' почти вытеснят ночные морозы в Украине: где в среду погода будет самой теплой

Погода в Украине в среду, 3 марта, будет солнечной во всех областях, а ночные "минусы" в большинстве регионов вытеснит плюсовая температура.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, ветер по стране ожидается юго-западный 7-12 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Теплее всего днем будет в западных и южных областях – от 6 до 12 градусов, в центре, на севере и востоке +4… +8.

Ночью морозы до 2 градусов прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях. На остальной территории от 0 до 2 тепла.

Погода в Киеве в среду также солнечная, ночью от 0 до 2 тепла, днем +7… +9.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине на 8 марта – в Международный женский день.