Из подтопленных районов Херсонщины эвакуировано более 3 тысяч человек, – Зеленский
По состоянию на вечер 10 июня из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей эвакуировано более 3 тысяч человек. Но речь идет только о подконтрольной Киевской территории Украины.
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения. Ролик опубликован в Telegram-канале главы государства.
"По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более 3 тысяч человек. Но опять-таки – это только свободная территория, подконтрольная нам", – сказал он.
В то же время, на временно оккупированной территории удается помочь людям только на некоторых участках. При этом российские террористы делают все, чтобы жертв крушения было как можно больше. В частности они постоянно обстреливают гражданское население, даже эвакуационные точки.
"Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей – Россия не оказывает…" – отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что за это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства. И международные организации должны работать там, где Силы обороны не деоккупировали наши территории.
"Каждая жизнь важна - вся Херсонщина, весь юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям. Я благодарю каждого нашего спасателя, военных и полицейских, местных общин и международных организаций, которые сейчас действуют на Херсонщине и Николаевщине, всем нашим волонтерам – каждому и каждому, кто помогает спасать в зоне катастрофы и людей, и животных, и жизнь в целом… Спасибо журналистам, которые распространяют правду и рассказывают миру истории пострадавших людей", – резюмировал он.
Напомним, утром 10 июня в Херсоне оккупанты обстреляли волонтеров, которые помогали людям, пострадавшим от затопления. Ранены двое мужчин.
Перед этим оккупанты уже обстреливали Херсон во время эвакуации: среди раненых - несовершеннолетняя.
8 июня войска РФ также ударили по Херсону и области во время эвакуации: ранения получили многие.
Тем временем стало известно, что на оккупированной РФ части Херсонщины после подрыва ГЭС пропали без вести 374 человека. Вывозить же гражданских, ожидающих спасения, препятствуют российские оккупанты.
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