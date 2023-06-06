Площадь затопления составит 100 кв. км: ученый назвал три катастрофических последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции, в результате чего затопил ряд населенных пунктов, будет иметь три катастрофических последствия. Прогнозируется, что площадь затопления составит 100 квадратных километров.

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Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов, сообщает "Общественное". Он уточнил, что площадь затопления, вероятно, растянется от Новой Каховки до Кизомыса.

Максимальный уровень воды поднимется на 1,6 метра в верхних частях низовья Днепра. Речь идет о Новой Каховке, Днепрянах, и в поселок Львов. Ниже уровень будет достигать метра высоты от нынешнего в настоящее время, а дальше – в районе Кизомиса вода поднимется на 0,5 – 0,3 метра.

"Для низовья Днепра такая ситуация не опасна, поскольку поднятие уровня будет кратковременным, не более недели. И какие последствия: вода из Каховского водохранилища промоет все низменные участки прибрежных полос низовья Днепра и потечет себе дальше", - пояснил Коржов.

В то же время, плохие последствия для Херсонщины будут иметь осушение водохранилища. Это, по словам ученого, приведет к заражению водой. Кроме того, эксперт прогнозирует падение уровня Каховского водохранилища ниже отметки 12,7 метра в Балтийской системе, что может повлиять на работу атомной электростанции.

Тем временем в Херсоне продолжается эвакуация гражданского населения. Люди покидают собственные дома, спасаясь от затопления. Больше всего в городе из-за террористического акта оккупантов пострадал микрорайон Остров.

Во всех населенных пунктах власти организовали штабы по ликвидации последствий аварии и эвакуации граждан. На местах работают представители общин, полиции, спасатели, а также волонтеры.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что кафиры взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается охота. Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он также призвал уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления". Украина в ответ инициирует срочное заседание Совбеза ООН.