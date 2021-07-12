"Россияне привезли нам Дельту!" Коронавирус ударил по Крыму с новой силой, но туристы игнорируют карантин

В Крыму фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, люди продолжают умирать от инфекции. Но российские оккупанты все никак не решаются вводить локдаун или хоть как-то усилить карантин, ведь опасаются провалить и без того неудачный курортный сезон. Туристы и жители полуострова, в свою очередь тоже пренебрегают мерами безопасности.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Главарь оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что за последнюю неделю там скончались 54 человека. А это не только абсолютный рекорд в регионе за время пандемии, но и в разы больше, чем во всей Украине прямо сейчас.

Рост заболеваемости на полуострове начался примерно три недели назад. Оккупанты жалуются, что как и в России, там набирает темпы штамм Дельта. Самая тяжелая ситуация в Судаке и Феодосии, также есть вспышка в Джанкойском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

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В Ялте, Алуште и Симферополе под угрозой отключения света и воды запретили работу кальянных, караоке, дискотек и ночных клубов. А рестораны, бары и кафе могут принимать гостей максимум до 23:00. Но и такие ограничения не помогают, больных становится все больше с каждым днем.

Несмотря на запреты, на полуострове практически никто их не соблюдает, особенно приехавшие отдохнуть россияне. На это очень жалуются местные жители.

"После 23 часов музыка в барах и ресторанах гремит во всю, возле ночных клубов полно народу и автомобилей. Даже потоп никого не испугал. Россияне сюда все едут и едут, как ненормальные. Всем почему-то хочется отдохнуть. Они к нам привезли эту Дельту, а кто же еще! На набережной столпотворение, с детьми ходят. Никакой коронавирус их не остановит. Маски в лучшем случае под носом. А обычно где-нибудь в кармане. В магазинах, столовых, в барах все без масок", – возмущается пенсионерка из Ялты Ольга Валерьевна.

Подобная ситуация во всех курортных местах полуострова. По словам крымчанки Алины Перепелицы, в Судаке на пляже "народу как селедки в бочке".

"Сидят плечом к плечу, между подстилками расстояние вытянутой руки. Естественно, у моря маски никто не надевает. В туалеты, к раздевалкам стоят толпы. Когда шли ливни, то они все переместились к бассейнам и аквапаркам. В местном транспорте все без масок, в магазинах тоже самое. В кафе, барах, столовых тьма народу, очереди. Хозяева не соблюдают требования расстояний между столиками, лишь бы побольше заработать. И весь бизнес боится, что объявят локдаун. А "власти" сами боятся его вводить", – рассказывает Алина.

В Евпатории также на пляжах яблоку негде упасть. Места есть только там, где стоят лежаки, потому что за них нужно платить. "Парки, карусели все работает. На аллее торговцы вовсю торгуют, никаких масок никто не надевает. По вечерам большинство кафе работает, дискотеки открыты. Полицейские мимо ходят, как будто не видят. Штрафуют только тех, у кого нет связей или не хотят платить", – рассказывает жительница Евпатории Ангелина.

В городе проводят концерты, фестивали. Владельцы апартаментов уверяют, что у них все забронировано до конца июля. В местном транспорте практически никто не надевает маски. И такая же ситуация царит на всем полуострове.

В Крыму даже в известном лагере "Артек" в конце июня несколько десятков детей заболело коронавирусом. Поначалу информацию об этом пытались скрыть, однако после того, как забили тревогу родители, в лагере подтвердили лишь единичные случаи инфицирования.

В больницах оказалось 12 отдыхающих, а в обсерваторах – 60 и 16 вожатых, которые контактировали с больными. Их отправили в Армянск и Евпаторию. Сейчас проводится следствие, проверяющие пытаются ответить на вопрос – кто проверял "Артек" перед открытием, были ли замечания и кто подписывал акты.

В самом лагере закрывать учреждение не собираются, а напротив, объявили о наборе желающих на новую смену.

В то же время в Крыму растет количество госпитализаций пациентов с тяжелым течением болезни. Недавно в местной прессе появилась статья о том, как от коронавируса умерла супруга одного из редакторов онлайн-издания. Она была на 6 месяце беременности.

Женщина долгое время лечилась дома и ее убеждали, что это точно не COVID-19. Ей не предложили госпитализироваться даже тогда, когда начались проблемы с дыханием. Когда пациентку все-таки привезли в Красногвардейскую больницу, то ей вновь сказали, что коронавируса у нее нет и отправили домой. Даже когда на следующий день она с трудом передвигалась, ее не отправляли в Симферополь. А когда она все-таки оказалась в реанимации, то легкие были поражены уже на 80%. Спустя 10 дней беременная женщина скончалась.

А в Джанкойском районе женщина не могла вызвать скорую помощь, когда ей стало плохо. Она решила добраться до подстанции своим ходом и в результате скончалась на пороге этого учреждения.

Как в прошлом году, так и сейчас в Крыму катастрофически не хватает медиков. Нет анестезиологов, терапевтов, семейных докторов, а в больницах крайне мало свободных мест и кислорода для пациентов.

Кроме этого, на оккупированном полуострове не хватает вакцины (там используется российский "Спутник V"). Хоть врачи и призывают жителей активно делать прививки, но вакцинироваться практически нечем.