Плен в Оленовке: парамедик ''Азова'' рассказала о теракте и жизни в колонии

Парамедик полка "Азов" Олеся Мельниченко 223 дня находилась в российском плену после того, как вместе с собратьями покинула "Азовсталь" в Мариуполе. До обмена пленных и возвращения домой она некоторое время отбыла в колонии в Оленовке. Об этом парамедик рассказала изданию "Телеграф".

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По ее словам, мужчины в Оленовке разместили в бараках, а женщин в дисциплинарном изоляторе. В камере, рассчитанной на шесть человек, содержали от 19 до 28 девушек в разное время. Спать приходилось на столе и полу. Кормили их очень плохо, на прогулки выводили раз в четыре дня, а помыться (чаще в холодной воде) давали раз в 2-3 недели.

При этом Олеся рассказала, что в плену было постоянное "общение" с тюремщиками. К насилию они не прибегали, но давили морально.

"Это были, знаете, такие ленивые допросы. Спрашивали у нас, кем мы были, где находились с начала вторжения, что делали, в каком бункере находились уже на "Азовстале" и т.д. То есть эти "ДНРовцы" не знали, что именно им нужно от нас. Но все время повторяли, что мы террористы и за это нас должны расстрелять, называли нацистами, потому что у нас якобы ненависть к живущим на Донбассе из-за русского языка", - рассказала парамедик.

Однако самым плохим событием, по ее словам, стал теракт в колонии 28 июля 2022 года. Она отметила, что в преддверии этого страшного события женщины видели в окно, как куда-то переводят мужчин, но тогда они подумали, что это могло быть этапирование.

"Ночью нас разбудил взрыв, потом слышали — бьется стекло, лопается от высокой температуры шифер, крики умолявших о помощи людей. мы начали думать, что это были голоса наших ребят. И наши предположения позже подтвердились", - вспоминает Олеся.

Она также отметила, что во время теракта погиб ее командир - капитан Сергей Павлюченко ("Броня"), ребята из подразделения и батальона, где она была кадровиком.