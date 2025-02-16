'Плейлист' или 'плейліст': как правильно сказать на украинском

Большинство говорящих, бережно относящихся к украинскому языку, уже выучили, что использование букв "и/і" в словах иноязычного происхождения регулируется правилом девятки. Но написание слов типа "плейліст", "шортліст", "вішліст" через букву "i" до сих пор вызывает у многих говорящих вопрос.

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OBOZ.UA попытался разобраться, почему именно подобные слова пишутся таким образом. Причина кроется в частице "-ліст", которую мы, как носители именно украинского языка, считываем неправильно.

Интуитивно мы ощущаем часть "-ліст", как украинское слово "лист", обозначающее лист бумаги, единственное число от слова "листя" или письменное послание. Именно поэтому нам хочется написать ее привычным образом – через "и". Хотя на самом деле во всех перечисленных случаях она транслитерирует английское слово list, которое переводится как "список". Итак, мы имеем дело с разными лексемами, которые нельзя регулировать одними и теми же правилами.

Поскольку это слово заимствовано и речь идет о буквах "и" и "і", правила девятки нам не миновать. Согласно ему, в иноязычных словах после согласных "д", "т", "з", "с", "ц", "ж" ("дж"), "ч", "ш", "р" нужно употреблять гласную "и". Как видим, буква "л" в этот список не входит. А значит, в этом случае гласную после нее нужно оставлять ту же, что и в оригинальном слове, то есть "i".

А как быть с дефисом? Ведь по правилам украинского языка слова, которые состоят из двух и более основ и не соединяются связующим гласным, должны писаться через дефис. Впрочем, это касается только удельно украинских слов. Иноязычные заимствования мы пишем в том же виде, в каком они употребляются в языке, из которого пришли. Поэтому мы говорим "макроекономіка", "футбол", "телешоу" и т.д. Аналогичным образом нужно поступать и с англицизмами, содержащими частицу "-ліст":

playlist – плейліст;

pricelist – прайсліст;

shortlist – шортліст;

wishlist – вішліст;

stoplist – стопліст.

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