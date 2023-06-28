Про радіацію говорять усі, а коли говорять про неї президенти — нерви напружуються і створюють нам додатковий стрес.

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Проте,проінформований — значить озброєний!

Отже, підготувала для вас план реагування.

Якщо є план - нема стресу.

Збережіть цей допис, але щиро сподіваюсь, він вам ніколи не знадобиться.

Поради на випадок радіаційної небезпеки для тих, хто буде в небезпечній зоні в цей час:

Не виходити з приміщень без критичної потреби (3-10 днів залежно від оцінки радіаційного фону). Обирати для перебування приміщення з меншою кількістю вікон і дверей, ущільнити чи заклеїти щілини, щоб ззовні не потрапляло повітря й пил. Не провітрювати приміщення протягом усього часу підвищеного радіаційного фону. Відключити кондиціонери, вентилятори, витяжки, аби припинити доступ повітря ззовні. Мати запас необхідних ліків, води і їжі (на 3-10 днів). Після зменшення рівня радіації можна перемістити дітей в більш безпечні райони. Під час руху — мати воду і продукти, в якості яких ви впевнені (ваші запаси, які не були заражені). Не збирати і не вживати місцеві ягоди і фрукти. Не виходити з машини під час руху, не заходити в ліс поміж кущів і дерев, і не стояти під дощем! Відслідкувати карту руху хмари радіаційного забруднення і обирати менш забруднені маршрути. Мати радіоприймач на випадок відсутності чи порушення звʼязку. При контакті з зовнішнім середовищем максимально захистити очі, шкіру, дихальні шляхи (маски, окуляри, щільний одяг, які потрібно регулярно міняти та не використовувати повторно)! При поверненні додому - залишати брудний одяг ззовні, не використовувати його більше, обовʼязково прийняти душ та помитися з милом. Не панікувати: Чорнобиль був значно ближчий, але ми вистояли, навіть садили картоплю в перші дні після вибуху Йодована профілактика не є обґрунтованою і НЕ потрібна при ризику загрози радіаційної небезпеки з боку ЗАЕС.

Це 15 пунктів, які зменшать ваш стрес, збережуть здоровʼя і нерви.