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Блог | План реагирования на радиацию: какие должны быть первые действия каждого
Про радіацію говорять усі, а коли говорять про неї президенти — нерви напружуються і створюють нам додатковий стрес.
Проте,проінформований — значить озброєний!
Отже, підготувала для вас план реагування.
Якщо є план - нема стресу.
Збережіть цей допис, але щиро сподіваюсь, він вам ніколи не знадобиться.
Поради на випадок радіаційної небезпеки для тих, хто буде в небезпечній зоні в цей час:
- Не виходити з приміщень без критичної потреби (3-10 днів залежно від оцінки радіаційного фону).
- Обирати для перебування приміщення з меншою кількістю вікон і дверей, ущільнити чи заклеїти щілини, щоб ззовні не потрапляло повітря й пил.
- Не провітрювати приміщення протягом усього часу підвищеного радіаційного фону.
- Відключити кондиціонери, вентилятори, витяжки, аби припинити доступ повітря ззовні.
- Мати запас необхідних ліків, води і їжі (на 3-10 днів).
- Після зменшення рівня радіації можна перемістити дітей в більш безпечні райони.
- Під час руху — мати воду і продукти, в якості яких ви впевнені (ваші запаси, які не були заражені).
- Не збирати і не вживати місцеві ягоди і фрукти.
- Не виходити з машини під час руху, не заходити в ліс поміж кущів і дерев, і не стояти під дощем!
- Відслідкувати карту руху хмари радіаційного забруднення і обирати менш забруднені маршрути.
- Мати радіоприймач на випадок відсутності чи порушення звʼязку.
- При контакті з зовнішнім середовищем максимально захистити очі, шкіру, дихальні шляхи (маски, окуляри, щільний одяг, які потрібно регулярно міняти та не використовувати повторно)!
- При поверненні додому - залишати брудний одяг ззовні, не використовувати його більше, обовʼязково прийняти душ та помитися з милом.
- Не панікувати: Чорнобиль був значно ближчий, але ми вистояли, навіть садили картоплю в перші дні після вибуху
- Йодована профілактика не є обґрунтованою і НЕ потрібна при ризику загрози радіаційної небезпеки з боку ЗАЕС.
Це 15 пунктів, які зменшать ваш стрес, збережуть здоровʼя і нерви.
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