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Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
Народный депутат VIII созыва, глава комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, кандидат в президенты на выборах 2019 года

Блог | План реагирования на радиацию: какие должны быть первые действия каждого

План реагирования на радиацию: какие должны быть первые действия каждого

Про радіацію говорять усі, а коли говорять про неї президенти — нерви напружуються і створюють нам додатковий стрес.

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Проте,проінформований — значить озброєний!

Отже, підготувала для вас план реагування.

Якщо є план - нема стресу.

Збережіть цей допис, але щиро сподіваюсь, він вам ніколи не знадобиться.

Поради на випадок радіаційної небезпеки для тих, хто буде в небезпечній зоні в цей час:

  1. Не виходити з приміщень без критичної потреби (3-10 днів залежно від оцінки радіаційного фону).
  2. Обирати для перебування приміщення з меншою кількістю вікон і дверей, ущільнити чи заклеїти щілини, щоб ззовні не потрапляло повітря й пил.
  3. Не провітрювати приміщення протягом усього часу підвищеного радіаційного фону.
  4. Відключити кондиціонери, вентилятори, витяжки, аби припинити доступ повітря ззовні.
  5. Мати запас необхідних ліків, води і їжі (на 3-10 днів).
  6. Після зменшення рівня радіації можна перемістити дітей в більш безпечні райони.
  7. Під час руху — мати воду і продукти, в якості яких ви впевнені (ваші запаси, які не були заражені).
  8. Не збирати і не вживати місцеві ягоди і фрукти.
  9. Не виходити з машини під час руху, не заходити в ліс поміж кущів і дерев, і не стояти під дощем!
  10. Відслідкувати карту руху хмари радіаційного забруднення і обирати менш забруднені маршрути.
  11. Мати радіоприймач на випадок відсутності чи порушення звʼязку.
  12. При контакті з зовнішнім середовищем максимально захистити очі, шкіру, дихальні шляхи (маски, окуляри, щільний одяг, які потрібно регулярно міняти та не використовувати повторно)!
  13. При поверненні додому - залишати брудний одяг ззовні, не використовувати його більше, обовʼязково прийняти душ та помитися з милом.
  14. Не панікувати: Чорнобиль був значно ближчий, але ми вистояли, навіть садили картоплю в перші дні після вибуху
  15. Йодована профілактика не є обґрунтованою і НЕ потрібна при ризику загрози радіаційної небезпеки з боку ЗАЕС.

Це 15 пунктів, які зменшать ваш стрес, збережуть здоровʼя і нерви.

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