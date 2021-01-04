У членов комиссии, которые отрицали списанную диссертацию Шкарлета, нашли плагиат

В научных работах некоторых членов комиссии по академической добродетели из Национального университета "Черниговская политехника" обнаружили плагиат.

Об этом сообщается на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Примечательно, что ранее именно эта комиссия не признала наличие плагиата в работах министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

70 страниц заимствования текста без ссылок на источники нашли в докторской диссертации председательницы комиссии Виктории Маргасовой. Работа была защищена в 2015 году.

Эксперты заявили, что женщина копировала информацию из российских источников. Кроме того, в тексте выражение "русский экономический менталитет" неоднократно заменяется на "отечественный экономический менталитет".

Сравнение текста Маргасовой и российского первоисточника false-science.ucoz.ua

Выводы диссертации якобы содержат заимствования из материала 7-летней давности. Кроме того, Маргасова опубликовала две почти одинаковые статьи в двух журналах, отправив в редакцию вторую статью почти через год после первой.

Переведенный Маргасовой текст false-science.ucoz.ua

Сравнение таблиц в научных работах false-science.ucoz.ua

Плагиат нашли и в диссертации члена комиссии Алины Пинчук, которую она защитила в 2020 году.

Кроме заимствований без ссылок, эксперты обнаружили, что Пинчук в разделе "Список опубликованных работ по теме диссертации" указала тексты, о которых нет никаких упоминаний в интернете.

Отмечается, что председателем комиссии на защите диссертации Пинчук была Маргасова.

Фрагмент заимствованного текста false-science.ucoz.ua

Фрагмент заимствованного текста false-science.ucoz.ua

Напомним, 21 декабря Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции, чтобы назначить его главой МОН.

Как сообщал OBOZREVATEL: