'Плач женщины, глаза папы, слезы бабушки': 'Укрзализныця' тронула сеть постом во вторую годовщину вторжения РФ

По случаю второй годовщины полномасштабной войны "Укрзализныця" опубликовала трогательный пост со снимками на перроне железной дороги в первые дни вторжения. Тогда в переполненных вагонах поездов украинцы эвакуировались из наиболее опасных районов Украины.

В те дни сотни тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома, некоторые из них – навсегда. Люди брали с собой только самое ценное и не знали, что их ждет завтра. Соответствующие кадры опубликовали на Facebook-странице "Укрзализныци".

"Уже 2 года прошло, но я помню каждый миг. Малышку, которая сжимала руку мамы все сильнее с каждым взрывом. Плач женщины, которая обнимала мужчину, потому что понимала: эти минуты могут быть последними рядом. Глаза папы, полны боли и отчаяния. Слезы бабушки, которая изо всех сил обнимала самое ценное, пытаясь успокоить. И того собачку, который испуганно дрожал в переноске.

Уже два года прошло, но эти воспоминания в моей памяти останутся навсегда", – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению украинцы вспомнили свои истории с начала российского вторжения и поблагодарили работников железной дороги, которые, рискуя собственной жизнью, спасли сотни тысяч людей в те ужасные дни.

"Спасибо, Укрзализныце, что вывезла! А еще больше, что потом вернула домой"; "Каждый из нас помнит"; "Спасибо вам, Железные люди. Вы – невероятные"; "Благодарю железных людей, а также моего сына, которому в тот день только рано утром, вернулся из рейса.. И конечно домой уже никто из железнодорожников попасть не могли... Титанический труд 24/7.. почти без еды, без сна. после того как он попал под обстрел, просто поседела. Спасибо вам железнодорожники за миллионы спасенных жизней... Вы спасали – но как сильно рисковали сами", – пишут украинцы.

Напомним, что OBOZ.UA собрал сообщения звезд украинского шоу-бизнеса, которые приурочены ко второй годовщине полномасштабного вторжения террористической Российской Федерации. 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России, как и немедийные украинцы, знаменитости отреклись от связей с Россией и посвятили себя поддержке народа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!