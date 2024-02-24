'Два года страшного, кровожадного февраля': звезды поделились воспоминаниями и мечтами о победе в годовщину полномасштабного вторжения

Ровно два года назад многие украинские звезды забыли о гламурной, светской жизни и беззаботности, взяв на себя обязанность защищать Украину в информационном пространстве и не только. 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России, как и немедийные украинцы, знаменитости отреклись от связей с Россией и посвятили себя поддержке родного народа.

Сегодня они вспоминают это время, делятся мыслями, которые занимали их головы до начала большой войны и после. OBOZ.UA решил собрать посты звезд шоу-бизнеса, приуроченные ко второй годовщине полномасштабного вторжения террористической Российской Федерации.

Ведущую Машу Ефросинину "душили" воспоминания о вечере 23 февраля 2022 года, когда она закончила свои рабочие планы и общалась с друзьями за бокалом вина.

"И вдруг меня почему-то прошибает мысль, что завтра, как высплюсь, пожалуй, все-таки соберу все наши документы в кучу и фонарик какой-нибудь поищу. Сейчас пишу этот текст за тем же столом. С тех пор большая компания за ним больше не собиралась. И мне очень плохо. До тошноты. До горечи. От осознания того, что от женщины с того вечера во мне сегодня почти ничего не осталось", – написала знаменитость.

Ее коллега Екатерина Осадчая два года назад также не верила в опасность. За шесть часов до первых обстрелов она снималась для телевидения.

Среди других звезд, веривших в беззаботное будущее – певица Оля Полякова. Мысли семьи в те дни были сфокусированы на будущем выпускном старшей дочери исполнительницы Маши. Он так и не состоялся.

Автор хита "Поплакала" КAZKA показала, что два года назад ее жизнь кардинально изменилась, а песни начали звучать не в студиях, а в гуманитарных пунктах.

Балерина Екатерина Кухар в этот день вспомнила о потерях и погибших: "Много мыслей, много воспоминаний, много боли. Уничтожены здания, дома, музеи, театры, целые города. Но самое страшное, что каждый день гибнут люди. Цвет нашей нации", – написала она.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях выразила надежду, что 2024 год – последний раз, когда украинцы с грустью будут вспоминать эту годовщину, потому что уже скоро наступит победа.

Ведущая Лилия Ребрик посвятила пост памяти ангелов, жизнь которых унесла Россия в течение 10 лет.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво записал видео, где вспомнил Украину в тот страшный день и во все дни после него.

Ранее OBOZ.UA пообщался с известными артистами, ныне защищающими страну, и известными украинками, чьи мужчины служат в ВСУ. Герои вспомнили, каким для них был день 24 февраля 2022, признались, как переживают разлуку с родными и как война изменила их и их отношения.

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