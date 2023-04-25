'Писал истории без уверенности или стану когда-нибудь на ноги': в Украине выпустят книгу бойца ВСУ Юрия Гудыменко

Ветеран Юрий Гудыменко написал автобиографическую книгу "Истории и войны" об уникальной борьбе за украинскую государственность, общественную деятельность и войну. Книга раненого украинского военного уже отправилась в печать, через месяц ожидается официальный релиз и продажа.

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В "Историях и войнах" собраны лучшие очерки младшего сержанта Гудыменко с 2015 по 2023 годы: о его журналистской, общественной, военной жизни.

Это не совсем обычная книга. Здесь нет сюжета, нет персонажей, которые задерживаются надолго. Это – сборник текстов, речей, исторических очерков, которые я писал и пишу по сей день. Здесь есть смешные тексты и тексты несмешные, есть слова, которые я писал в хорошем настроении, и те, которые я писал в госпитале, не будучи уверен, что когда-нибудь встану на ноги, есть даже тексты, за которые мне стыдно, но они все равно будут здесь, в книге, потому что я их говорил и я их написал", – рассказывает о книге ее автор.

Писать очерки Гудыменко начал во время пребывания в СИЗО, где он был заключен в тюрьму за обливание памятника Дзержинскому в Запорожье в 2010 году. Во время полномасштабной войны общественный деятель и младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко получил тяжелое ранение на Харьковском направлении, перенес несколько операций и проходит реабилитацию.

Украинский издатель, генеральный директор и владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий поделился своим отзывом об "Историях и войнах":

"Тезисы, которые в этой книге, Юрий доказывает собственной биографией. И переход на украинский, и защиту государства. И ранение, и борьба за себя. И жесткая общественная позиция. Книга не только об этом. Она еще и очень веселая и жизнеутверждающая", – отметил издатель.