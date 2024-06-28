'Песни воли': презентован уникальный сборник, упорядоченный в 1949 году неизвестным воином УПА

Передача на пожизненное хранение уникального рукописного сборника казацких, гайдамацких, стрелковых и повстанческих песен "Песни воли", собранных и упорядоченных в 1949 году, состоялась в честь Дня Конституции Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Также было представлено факсимильное издание этой книжной памятки.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Раритет, являющийся историческим и документальным свидетельством патриотизма, жертвенности и отваги защитников Украины, передал Музею секретарь Национального союза журналистов Украины майор Владимир Данилюк, ныне проходящий службу в Сухопутных войсках ВСУ.

"Сегодня в Музее – двойной праздник: День Конституции и презентация невероятного артефакта. Сборник песен 1949 года по своему содержанию является бесспорным свидетельством продолжительности поколений и нашей столетней борьбы за свободу и независимость, ведь там собраны казацкие, гайдамацкие, стрел и сейчас", – подчеркнул генеральный директор Музея войны Юрий Савчук.

Ярким подтверждением слов главы музея был видеоряд из первого музейного фестиваля военной песни "Сурма", состоявшегося 1 октября 2023 в Музее войны. Для гостей мероприятия прозвучали композиции "Родились мы часы", "Шли по селу партизаны", "От синего Дона до седых Карпат".

То, что в наши дни важный вклад в сопротивление оккупантам вносят журналисты, отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Медийники как никто другой чувствуют вес и значение слова. Мы благодарны Музею войны за открытость. В прошлом году в этих стенах мы провели выставку и ряд мероприятий под названием "Расстрелянная свобода слова", посвященных фиксации военных преступлений россии. Это сотрудничество сделало наши отношения дружескими и открытыми .И сегодня секретарь союза Владимир Данилюк передает музею этот ценный экспонат", – сказал он.

Владимир Данилюк, отныне фондообразователь Музея, поделился с присутствующими историей артефакта. Сборник изъяли чекисты из тайника УПА, но он уцелел и сохранился, в начале восстановления Независимости Украины оказавшись в руках волынских мемориаловцев (Общественная организация "Всеукраинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса"). Книгу непосредственно передал Владимиру Данилюку бывший заместитель начальника УК области Зиновий Петрик.

"Как только я взял в руки этот сборник, мне стало сразу понятно, что он должен храниться в музее. И вот после печати факсимильного издания песенника я с радостью передаю рукописный оригинал в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", – подчеркнул. господин Владимир.

А член Совета ОО "Международное общественное объединение "Волынское братство" Галина Бидношей в честь такого выдающегося события акапельно исполнила песню из сборника "Осенние цветы уже сохли".

Также мероприятие посетила народная поэтесса Мария Волынская и продекламировала свое стихотворение "Оскар".