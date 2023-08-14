'Первый на месте происшествия': более 500 украинских спасателей прошли тренинги по первой помощи

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всей стране учатся первой помощи. В частности, за июнь-июль тренинги прошли более 500 украинских спасателей. Обучение для них по программе "Первый на месте происшествия" проводит FAST Первая помощь и спецподготовка.

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Тренинги уже проходили в Донецкой области (где научилось около 90 человек), Харькове (82 человека), Запорожье (78), Сумах (40), Кривом Роге (40), Кропивницком (20), Полтаве (23), Днепре (80), Чернигове (40), Киеве (20).

Обучение спасателей Донецкой области было организовано в партнерстве с благотворительным проектом поддержки украинских пожарных, спасателей и саперов "Украинские пожарные". Тренинги для ГСЧС в других регионах стали возможны при поддержке ряда международных организаций.

В рамках программы "Первый на месте происшествия" украинские спасатели под сопровождением инструкторов разбирались, как работать и оказывать первую помощь в зонах опасности. В частности, практиковались оценивать состояние пострадавшего по протоколу MARCH, останавливать массивные кровотечения различными методами – от турникетов до тампонирования, накладывать израильский бандаж, обеспечивать проходимость дыхательных путей, ставить назофарингеальный воздуховод, оказывать помощь при пневмотораксе, травмах головы, переохлаждении.

Учеба проходила с использованием современного тренировочного оборудования и в специально смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным.

"Благодаря нашим партнерам и донорам, спасатели ГСЧС сейчас получают практические навыки спасения. Получают такую же подготовку, как и их западные коллеги в странах, которые считаются образцом спасательного искусства. Для данного проекта мы используем расширенную программу с первой помощи. Современные стандарты и много практической отработки обеспечивают готовность эффективно действовать в тех сверхсложных условиях, в которых работают героические спасатели", – отметил соучредитель FAST Федор Сердюк.