Первые торги на Prozorro для Минобороны сэкономили государству 6 млрд грн, – Яровая

Впервые с начала полномасштабного вторжения прошли честные торги в системе Prozorro для Министерства обороны, что позволило сэкономить Украине около 6 млрд гривен.

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Об этом на своих страницах в Facebook сообщили члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Дана Яровая и Татьяна Николаенко.

По словам Даны Яровой, прозрачные закупки и конкурентоспособный рынок являются фундаментом для очищения Минобороны от коррупционных злоупотреблений.

"Мне говорили: невозможно зайти общественностью и контролировать процессы в Министерстве обороны. Говорили: невозможно проторговать питание на 2 полугодие 2023 года. Я соглашалась, и почти 3 недели просидела в Департаменте государственных закупок. Сегодня впервые с момента полномасштабного вторжения прошли торги Минобороны. Общая стоимость лотов составила 24,7 млрд гривен", – рассказала Дана Яровая.

Она отметила, что предварительно сумма, на которую проторговали, составляет 18,3 млрд. гривен. При этом сэкономленные государственные средства составили 6,3 млрд. гривен или 25,6%.

"Завтра мы открываем документацию и проверяем соблюдение квалификационных требований. Но я не думаю, что что-то существенно изменится. Мне бы хотелось, чтобы, увидев сегодняшний результат, в следующий раз бизнес смелее выходил на торги", - подчеркнула волонтер.

В то же время, она призвала всех неравнодушных присоединиться к открытому судебному процессу, который состоится 7 июня в Киевском окружном административном суде в 11.30. ООО "Актив компани", известный фигурант-поставщик яиц по 17 грн, будет оспаривать 22 процедуры закупки продовольствия для ВСУ, что грозит блокированием всех проведенных закупок в системе Prozorro.