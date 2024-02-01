Первые группы детей начали обучение на бесплатных курсах Scratch от Favbet Foundation и Code Club

Благотворительный фонд Favbet Foundation и Code Club Украина в январе 2024 года объявили о запуске масштабного курса по Scratch, который охватит детей со всех уголков Украины обучением основам программирования. В течение месяца команда проекта собирала заявки и формировала группы, и теперь первые из них уже начали обучение.

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Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В целом на первом этапе были сформированы 33 группы, 24 офлайн и 9 онлайн, которые объединили 335 детей 8-11 лет из разных регионов страны. Преподают им 28 менторов, профессионалов-практиков с опытом в ІТ и опытом работы с детьми.

Scratch – визуальный язык программирования, разработанный специально для начинающих. При его помощи можно легко создавать игры и интерактивные истории, при этом овладевая ключевыми концепциями написания настоящего кода.

Выпускники курса от Favbet Foundation и Code Club Украина получат сертификаты, а также смогут принять участие в творческом конкурсе, где при помощи Scratch создадут собственный проект на тему "Майбутнє моєї країни".

"Программирование – это шаг к развитию логического мышления и творчества, а Scratch имеет огромные возможности для этого. Сегодня важно воспитывать новое поколение украинских айтишников по нескольким причинам. Во-первых, это содействует развитию инноваций и конкурентоспособности Украины в глобальном информационном пространстве. Во-вторых, это расширяет возможности для молодежи в выборе профессии. В-третьих, воспитание айтишников содействует созданию технологически грамотного общества, которое способно эффективно использовать современные технологии для развития и благополучия", – рассказывает ментор из Днепра Татьяна Шудря.

Между тем, проект продолжается, и вскоре будут объявлены дополнительные наборы. Их анонсы в первую очередь публикуются на странице Code Club Украина в Facebook.

Курс Scratch – часть инициативы IT Kids, которую команда Favbet Foundation реализует в рамках собственного проекта "Клуб Супергероев". IT Kids стартовали в прошлом году по запуску курса "Новый Python" совместно с Code Club Украина.

Обучение в 30 онлайн- и офлайн-группах прошли 352 детей, 156 из них – из семей военнослужащих и ВПЛ.