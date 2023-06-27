Первое нацисследование под эгидой Минздрава: в Украине нет массовой игровой зависимости

По данным Национальной службы здоровья Украины, даже несмотря на большую популярность азартных развлечений, игровая зависимость не носит массового характера в Украине. За І полугодие 2023 года ее диагностировали всего у 27 человек.

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Об этом говорится в отчете ОС "Центр ответственной игры" по результатам первого в Украине национального исследования в сфере игровой зависимости, проходившего при поддержке главного мецената — компании Favbet.

На мероприятии по презентации результатов исследования выступили представители Минздрава, Министерства социальной политики, КРАИЛ, Института психиатрии, а также лицензированных организаторов азартных игр.

Впрочем, гендиректор Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизи и мониторинга наркотиков Минздрава Украины Сергей Шум подчеркнул, что отсутствие проблемы — не повод для бездеятельности: "Даже если бы был обнаружен один больной, Минздрав все равно должен был бы разработать клиническое наставление, которое мы презентовали сегодня во время мероприятия".

Благодаря открытости и содействию ведущих компаний отрасли – Favbet, Vulkan Casino и VBET, – экспертам удалось опросить более 9000 украинских игроков в онлайн-казино и наземных игровых заведениях.

На основании изучения игрового поведения людей, играющих в азартные игры, впервые сформированы портреты украинского игрока, установлены критерии патологического и проблемного игрового поведения, а на их основе разработаны рекомендации для организаторов, государства и самих игроков по упреждению, диагностике и лечению зависимости.

Авторами разработана валидированная анкета самодиагностики для выявления проблем з азартными играми, а также представлено клиническое наставление лечения игровой зависимости, которое будет презентовано Минздраву для внедрения в Украине (на сегодняшний день в Украине нет медицинских протоколов или стандартов лечения игровой зависимости). Презентованный отчет также станет основой для выполнения других социальных проектов, направленных на защиту общества от игровой зависимости.

Член КРАИЛ Христина Дутка сообщила, что Комиссия уже начала работу над созданием комплексной государственной программы упреждения игровой зависимости на основе данных и выводов отчета.

Директор по коммуникации Favbet Ксения Тюрикова отметила, что Favbet планирует использовать рекомендации отчета для разработки программ искусственного интеллекта, направленных на выявление проблемных и патологических игроков, а также приобщиться к дальнейшим социальным проектам Центра ответственной игры. В то же время она призвала всех лицензированных организаторов в Украине объединять усилия в этой важной социальной инициативе.

"Это исследование имеет большое значение для благополучия украинских игроков, и мы рады, что вокруг него объединились лидеры азартной сферы и ответственные государственные органы. Это однозначно сигнал для всей отрасли и еще один шаг к формированию азартного ринка по лучшим мировым стандартам", — сказала директор по коммуникации Favbet.