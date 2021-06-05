Зеркальная дата 06.06 подготовила сюрприз: чего ждать

06.06 – первая зеркальная дата лета. Этот день будет благоприятным для домашних дел, ремонта и повышения комфорта, налаживания отношений в семье.

6 июня обязательно нужно позаботиться о близких и выполнить то, что было обещано. Также придут долгожданные позитивные изменения в жизни. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

В сумме 06.06.2021 дает число 17 и, соответственно, 8 (7+1). 8 – число материального мира, материального успеха, чувства долга и ответственности. В то же время число 6 обозначает домашние хлопоты, решение бытовых вопросов. Поэтому 6 июня – отличный день для улучшения домашнего благополучия. Также он будет способствовать решению любых задач. А вместо обид и проблем придут позитивные перемены, которые принесут мир семье.

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"День очень энергетически сильный. Будет способствовать приобретениям. Если члены семьи будут стараться помочь своим родственникам, то это только поспособствует благополучию и взаимопониманию. Ангел-хранитель будет благоприятствовать, нужно обращаться к нему за помощью. Но при этом не стоит забывать о своем долге – выполнять обещанное и держать слово", – отметила нумеролог.

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