Первая пятница 13-го в 2021 году: чем опасна и что нельзя делать в этот день

День 13 августа станет первой пятницей 13-го в 2021 году. Суеверные люди такое календарное сочетание считают зловещим, способным принести множество неприятностей.

От чего стоит воздержаться в этот день и как прожить его наиболее благополучно, узнавал OBOZREVATEL.

По преданиям, именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод, которым угостила и Адама, Каин убил Авеля, а также был распят Иисус Христос.

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Кроме того, с этим днем связана фатальная история Ордена тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года по приказу короля Франции Филиппа IV были арестованы все без исключений члены ордена. Арестованные рыцари были подвергнуты пыткам и казнены.

Популярности суевериям добавил фильм "Пятница, 13-е", вышедший 1980 году в США.

По мнению астрологов, 13 августа – неблагоприятный день для серьезных начинаний и проектов. В этот день рекомендуется особенно следить за словами, мыслями и поступками, настраиваться на добро и позитив.

Согласно многочисленным суевериям, также в пятницу 13-го не стоит брать и давать деньги в долг (кредит), отправляться в путешествия, стричь волосы и ногти, гадать и заниматься магией, рисковать, доверять малознакомым людям, выходить на новую работу, подписывать важные документы, заключать сделки, сочетаться браком.

13 августа полезным будет уделить время отдыху, сну, медитациям, заняться неинтенсивными физическими упражнениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа православные будут праздновать Медовый Спас, или Маковея. Праздник был установлен в 9 веке в Константинополе.