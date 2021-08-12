Первая пятница 13-го в 2021 году: чем опасна и что нельзя делать в этот день

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Пятница 13-е

День 13 августа станет первой пятницей 13-го в 2021 году. Суеверные люди такое календарное сочетание считают зловещим, способным принести множество неприятностей.

От чего стоит воздержаться в этот день и как прожить его наиболее благополучно, узнавал OBOZREVATEL.

Вторая пятница августа станет первой пятницей 13-го в 2021 году
Почему люди боятся пятницы 13-го

По преданиям, именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод, которым угостила и Адама, Каин убил Авеля, а также был распят Иисус Христос.

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Кроме того, с этим днем связана фатальная история Ордена тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года по приказу короля Франции Филиппа IV были арестованы все без исключений члены ордена. Арестованные рыцари были подвергнуты пыткам и казнены.

Популярности суевериям добавил фильм "Пятница, 13-е", вышедший 1980 году в США.

С пятницей 13-го связана фатальная история Ордена тамплиеров
Что нельзя делать в пятницу 13-го

По мнению астрологов, 13 августа – неблагоприятный день для серьезных начинаний и проектов. В этот день рекомендуется особенно следить за словами, мыслями и поступками, настраиваться на добро и позитив.

Согласно многочисленным суевериям, также в пятницу 13-го не стоит брать и давать деньги в долг (кредит), отправляться в путешествия, стричь волосы и ногти, гадать и заниматься магией, рисковать, доверять малознакомым людям, выходить на новую работу, подписывать важные документы, заключать сделки, сочетаться браком.

В пятницу 13-го не рекомендуется брать и давать деньги в долг
Что можно делать в пятницу 13-го

13 августа полезным будет уделить время отдыху, сну, медитациям, заняться неинтенсивными физическими упражнениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа православные будут праздновать Медовый Спас, или Маковея. Праздник был установлен в 9 веке в Константинополе.

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