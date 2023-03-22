Первая партия уже отгружена ВСУ: в ''Укроборонпроме'' рассказали о производстве артиллерийских 122-мм снарядов. Фото

В государственном концерне "Укроборонпром" рассказали, что наладили за границей производство артиллерийских 122-мм снарядов для украинской армии, борющейся с полномасштабным вторжением России. Производство боеприпасов происходит в кооперации с государством-членом НАТО.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале "Укроборонпрома" в среду, 22 марта. О какой именно стране идет речь, в концерне не уточнили.

В то же время там отметили, что первую партию 122-мм снарядов уже отгрузили Вооруженным силам Украины. В ГК добавили, что такие боеприпасы используются украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15 400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15 200 м).

"Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, "Укроборонпром" провел испытания боеприпасов, где подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда.

В концерне добавили, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного "советского" образца.

Напомним, что 20 марта министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили план совместных поставок.боеприпасов для Украины, предусматривающий передачу Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.

Предложение было выдвинуто Эстонией. Именно Эстония была первым членом ЕС, который задал соответствующий вопрос на обсуждение месяц назад, предложив срочно профинансировать наращивание производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки.

Тогда государство заявило, что Украина использует в среднем от 60 до 210 тыс. снарядов в месяц, а европейская оборонная промышленность "способна производить их всего 25 тыс." за такой период.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство приняло решение о создании АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП). Оно станет правопреемником реорганизованного "Укроборонпрома". Обновленное предприятие на 100% будет принадлежать государству.

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