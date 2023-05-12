Персонал уже готовится: 'Энергоатом' планирует быстро возобновить работу ЗАЭС после деоккупации Энергодара

НАЭК "Энергоатом" планирует быстро возобновить работу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после деоккупации Энергодара. В настоящее время проводится подготовка персонала, который должен начать работать сразу после увольнения ВСУ.

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Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он уточнил, что подготовка персонала производится на подконтрольной Киеву территории Украины.

"Мы готовимся сейчас на (подконтрольной, - ред.) территории Украины. У нас находится персонал, выехавший из Энергодара. Он работает на наших других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях, но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС за первым вызовом", – сказал Котин.

Он добавил, что "Энергоатом" готовит вахты на атомных станциях, а также полные изменения персонала, которые потребуются в случае нехватки персонала на Запорожской АЭС после деоккупации.

Кроме того, Котин указал, что сейчас наблюдаются признаки того, что российские оккупанты готовятся к "эвакуации". В частности, они уже провели специальную тренировку персонала "Росатома" и военных для быстрого выезда со станции.

Следует отметить, что российские военные преступники планируют депортировать под видом так называемой эвакуации более трех тысяч работников Запорожской атомной электростанции. В первую очередь захватчики хотят вывезти 2700 работников АЭС, подписавших контракт с фейковым предприятием "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 6 мая сообщили о приостановлении всех блоков крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС. В то же время обороты объявлена ранее захватчиками "эвакуация" гражданских из ряда прифронтовых населенных пунктов, что может свидетельствовать о подготовке Россией провокаций на временно оккупированных территориях Запорожской области.