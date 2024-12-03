Период наибольшей трансформации: подробный астропрогноз на декабрь

На последний месяц года всегда приходится непростой период важных осознаний, выводов и перезагрузок. Это время, когда стоит сбросить всю накопившуюся за весь период отрицательную энергию. Декабрь – период очищения и трансформаций.

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Нумерологиня Исита Гая на канале OBOZ.LIFE предупредила, что вероятны триггерные ситуации или встречи с токсичными людьми. Она советует совершить личную перезагрузку жизни и в новом свете, в новом потоке встретить 2025 год.

Нумерологиня советует произвести своеобразное обновление: очистить тело от токсинов, инфекций или вредных привычек, посвятить этот месяц здоровой пище, чаще бывать на свежем воздухе.

Вспомните основные события и поймите, как много уроков и выводов вам удалось извлечь. Проанализируйте, чего вы добились и что получили, за какие личные победы можете собой гордиться.

Важно уметь благодарить за пройденные этапы. Испытания и трудности часто становятся наиболее действенными катализаторами изменений.

Поблагодарите этот год, подведите итоги и уже вы будете готовы начать Новый год в гармонии с собой.

Исита Гая также дала подробный прогноз на первую неделю декабря. К примеру, 3 декабря могут случаться какие-то нестандартные ситуации, где вам предстоит быстро принимать непростые решения. День испытания этот день кармы принесет очень много сюрпризов.

В четверг, 5 декабря, к вам будут приходить новые знания, новые понимания. Следует посвятить время творчеству и креативу или попробовать практику визуализации.

"Вы можете через любую вещь создать для себя новую реальность, вы можете слепить ее из глины или пластилина, или нарисовать жизнь своей мечты. То есть это день проявления творчества, но именно в этот день творчество будет магическим", – подчеркнула Исита Гая.

А вот в пятницу, 6 декабря, лучше не начинать новые дела. Этот день пройдет под влиянием Венеры, так что нумерологиня советует обратить внимание на красоту и уход за собой.

OBOZ.UA ранее публиковал астропрогноз на понедельник, 2 декабря, для всех знаков зодиака.

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