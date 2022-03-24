Пережил Вторую мировую и снова под угрозой: в Харькове памятник Шевченко спасают от оккупантов. Фото

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В Харькове местные жители вместе с волонтерами решили спасти памятник Тарасу Шевченко от возможного разрушения в результате обстрелов российскими войсками. Кобзаря закрыли мешками с песком.

Об этом на своей странице в Facebook в среду, 23 марта, сообщил координатор харьковского "Евромайдана" Владимир Чистилин. Памятник расположен на улице Сумской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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По его словам, чтобы уберечь Кобзаря местные представители коммунальных служб несколько часов под обстрелами шли на работу пешком. Памятник пережил Вторую Мировую войну и сейчас снова под угрозой.

"Еще два-три дня работы, около 15 тысяч мешков, несколько тонн песка – и памятник Тарасу в Харькове удастся крепко закрыть от разрушения", – сообщил он.

Чистилин добавил, что сотрудники КП "Зеленстрой" намерены в апреле высадить около памятника Шевченко желто-синие цветы.

Чтобы там не говорил Путин по поводу уничтожения города-героя украинскому Харькову быть!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-под завалов уничтоженного российскими оккупантами здания Харьковской областной военной администрации извлекли уже 24 тела погибших. Работы на месте разрушенного еще 1 марта здания продолжаются.

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