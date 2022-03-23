В Харькове из-под завалов ОГА достали тела 24 человек, работы продолжаются

Из-под завалов уничтоженного российскими оккупантами здания Харьковской областной военной администрации извлекли уже 24 тела погибших. Работы на месте разрушенного еще 1 марта здания продолжаются.

Не исключено, что количество жертв России только в этой точке будет расти. Об этом сообщили журналисты Общественное Харьков

По словам спикера Главного управления ГСЧС в Харьковской области, начиная с 1 марта, когда оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, из-под завалов здания Харьковской ОГА на улице Сумской по состоянию на 23 марта извлекли уже 24 тела.

Работы по разбору завалов продолжаются, так что не исключено, что это не окончательное количество убитых в здании ОГА и возле него харьковчан.

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Напомним, 1 марта, в день удара сообщалось о 7 погибших в результате попадания ракеты в здание ОГА. Среди погибших внутри здания – волонтеры Юлия Здановская и Валерия Ютина. Пострадали также водители и пассажиры автомобилей, проезжавших по улице Сумской рядом с администрацией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области российский танк расстрелял авто, в котором находилась семья с двумя детьми. Об этом стало известно 22 марта.

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