Перестали играть в футбол и стали на колени. Фото, как дети встречают Героя 'на щите', растрогало сеть

В городе Косов Ивано-Франковской области прощались с Героем Украины, который отдал свою жизнь, защищая родную землю и соотечественников. Когда погибшего воина везли по городу, дети, игравшие на спортплощадке в футбол, остановились и опустились на колени.

Историк, автор туристическо-этнографического проекта "Капитан Дземброня" Александр Бондаренко успел зафиксировать этот момент на камеру. Соответствующее фото он обнародовал на личной странице в Facebook.

На снимке видно, как ребята-подростки стоят на коленях. По словам автора фото, с виду детям было по 11-13 лет.

"Привезли героя. На щите. В это время дети на площадке играли в футбол. Никто ими не командовал – игра остановилась, все стали на колени, отдавая последнее уважение герою. Дети – это будущее. И они понимают цену этого будущего", – щемяще подписал Александр Бондаренко.

Пост историка растрогал интернет-пользователей. Они активно оставляют под фотографией реакции, соглашаясь с мнением о том, что дети – будущее нашего государства, ради которого сейчас тысячи военных готовы положить свои жизни.

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