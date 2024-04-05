'Мамочка и Тимоша теперь на небе'. Появилось трогательное видео с Сергеем Гайдаржи и маленькой Лизи, родных которых убил русский дрон в Одессе

В результате попадания беспилотника "Шахеда" в жилую 9-этажку во время ракетного обстрела Одессы 2 марта Сергей Гайдаржи потерял жену Анну и 4-месячного сына Тимофея, по которым сейчас очень скучает семья, особенно дочь Лизи. В настоящее время мужчина с ребенком проживают у родителей погибшей жены, а от неравнодушной женщины получили квартиру в подарок.

Муж утверждает, что дочь Елизавета стала единственным утешением из-за ее беззаботности, хотя иногда и сама очень скучает по маме и младшему братику. Сергей Гайдаржи рассказал "Суспільному", что не чувствует, что его любимая погибла.

"Тяжелое состояние, на самом деле. Очень сильно скучаю по жене. Буквально сегодня сон мне приснился, что я очень сильно скучаю по ней. Знаете, у меня нет такого ощущения, что я скучаю по умершей. У меня ощущение, что она где-то есть, и я жду встречи. Лизи очень повзрослела, она утешение для всех нас. Ты где-то по дому ходишь, слеза появляется, а Лизи заходит и начинает смеяться. Она уже знает, что мамочка и Тимоша на небе. Если есть разговор, она говорит: "Мама и Тимоша на небе у Иисуса". Бывает, иногда расплачется и говорит: "Где мамочка? Мама, хочу к маме", – вспомнил мужчина.

В частности, в память о любимой Сергей до сих пор носит обручальное кольцо, которое почти не снимает. "Раньше перед сном всегда снимал, но сейчас что-то не снимаю. Оставлял всегда в шкафу. Теперь надел его, и уж сколько я не снимаю... Это упоминание о моей любимой, моей Анечке", – рассказал он.

Сегодня Сергей с дочерью живут с родителями погибшей Анны. Чтобы в дальнейшем иметь с Лизи собственное жилье, небезразличная, вероятно, одесситка подарила собственную квартиру семье. Как отмечает мужчина, она лишь нуждается в незначительном ремонте.

"Мы с Лизи сейчас живем у родителей Анечки. Дело в том, что там очень удобно в том плане, что за Лизи смотрят. Нам подарила одна очень хорошая девушка, по имени Людмила, квартиру. После потери жены и малыша, мало что приносит радость. Мы понимаем, что нужно жить дальше, жизнь продолжается. Что касается жилья, не знаю как будет [в дальнейшем]. Мы планируем сделать легкий капитальный ремонт", – отметил мужчина.

Сергей Гайдаржи с дочерью Лизой в ту ночь чудом остались в живых из-за стечения обстоятельств, заставивших их двоих остаться в другой почти не пострадавшей комнате. Тогда супруги спали отдельно.

"Я должен был быть в спальне, где Анечка спала. Каждый раз я с Лизи засыпаю, а Аня меня зовет к себе. Я иду к ней в комнату, и мы уже вместе [спим]. Но как-то так случилось... Лизи могла бы быть сиротой. Но, слава Богу, она не осталась сиротой", – говорит Сергей.

Сестра Анны Гайдаржи Сара вспоминает, как вела себя 2-летняя Лиза в первые дни после потери мамы. Удивительно, девочка относительно быстро оправилась от пережитого.

"Вообще помогает Лиза. Мы приехали вечером, когда это все произошло, а на следующий день она уже стихи рассказывала, пела. Она не понимает всей трагедии, боли", – рассказала женщина.

Ранее OBOZ.UA сообщал воспоминания близких Анны Гайдаржи о событиях в ту страшную ночь. Брат женщины рассказал, что убийство гражданского населения было заранее спланировано.

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