Переселенцы в Индустриальном районе Днепра получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Днепр работает и развивается, несмотря на раны, которые наносит враг. Многие выехавшие из самых горячих точек страны нашли здесь место для жизни, и поддержка для них является необходимостью. Для ВПЛ, зарегистрированных в Индустриальном районе Днепра, Фонд Рината Ахметова отправил 1 тысячу наборов с продуктами первой необходимости. Сейчас выдачи продолжаются.

Что входит в продуктовый набор? В каждом наборе – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.