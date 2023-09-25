Переселенцы в Черноморске получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из разных областей Украины, которые сейчас живут в Черноморске в Одесской области, получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

Фонд направил для них 3500 наборов с продуктами длительного хранения. В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печеньем. Это важная поддержка для людей, которые из-за военной агрессии были вынуждены искать более безопасное место для жизни.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".