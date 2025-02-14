Переселенцы из Селидовской громады в Каменском получили помощь от Фонда Рината Ахметова

К Каменскому для людей, эвакуировавшихся из Селидовской громады, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами длительного хранения. Выдачи продолжаются в хабе "Селидово UA". Обратиться за помощью могут ВПЛ, получающие социальные услуги в этом хабе.

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В состав каждого продуктового набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн. продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.