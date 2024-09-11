Переселенцы из Селидового в Каменском получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Линия огня приблизилась к Селидовской громаде и жители покидают опасную территорию. Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для людей, которые были эвакуированы в Каменское на Днепропетровщине. Выдачи развернулись в гуманитарном хабе "СЕЛИДОВА. UA", недавно работающая в городе.

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"Помощь нужна и тем, кто находится на прифронтовых территориях, и выехавшим. Люди оказываются в незнакомом месте и поддерживать их необходимо", – говорит сотрудница Центра ВПО "СЕЛИДОВА". UA" Наталья Анохина.

"Эта помощь очень весомая, спасибо Фонду и всем людям, которые организуют ее. Мы очень хотим вернуться домой и надеемся на это", – говорит переселенка из Селидова Валентина Константиновна.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.