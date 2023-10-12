Переселенцы из Попаснянской общины в Харькове продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова

В Харькове, в гуманитарном хабе Попаснянской военно-гражданской администрации, продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Фонд отправил к этому хабу более 2 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Это ожидаемая помощь для людей, которые из-за военной агрессии россии были вынуждены эвакуироваться из Попаснянской общины Луганской области.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU