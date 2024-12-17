Переселенцы из Луганской области в Харькове получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Харькове нашли приют немало переселенцев из Луганской области. Фонд Рината Ахметова передал в город тысячу продуктовых наборов. Выдачи осуществляются в действующем в городе хабе Попаснянской администрации. Помощь предназначена для ВПЛ из Луганской области уязвимых категорий, а именно:

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– пенсионеров, которым больше 60 лет,

– людей, обладающих инвалидностью.

"Это большое подспорье для нас. Мы когда приехали сюда – у нас ничего не было, ведь выезжали из-под плотных бомбардировок. Поэтому радуемся помощи. Спасибо", – говорит Раиса, переселенка из Попасной.

Елена, также из Попасной, рассказывает, что не впервые убегает от войны:

"Спасибо большое, что поддерживаете переселенцев. Продуктовые наборы от Фонда очень помогают нам", – признается женщина.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.