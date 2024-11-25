Переселенцы из двух прифронтовых громад в Павлограде получили необходимую помощь от Фонда Рината Ахметова

В Павлограде становится все больше внутренне перемещенных лиц из прифронтовой Донетчины. Фонд Рината Ахметова передал две тысячи продуктовых наборов в город.

Видео дня

"Люди очень довольны составом наборов, которые предоставляет Фонд Рината Ахметова. Там есть все необходимое.

"Для нас гуманитарная помощь – это очень большая поддержка, чтобы выжить. Ведь нельзя сравнить ситуацию, когда ты в сложных условиях, но у себя дома, или тебе пришлось переехать", – говорит Олеся из Новогродовки.

Как объясняет Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения, люди выбирают Павлоград, потому что это самый близкий от Донбасса большой город.

"Большинство не хочет ехать далеко от дома.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.