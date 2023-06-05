Переселенцы из Бахмута получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова в Днепре

Фонд Рината Ахметова передал почти 4 тысячи продуктовых наборов переселенцам из Бахмута, которые сейчас проживают в Днепре. Сейчас выдачи продолжаются.

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В наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Продукты длительного хранения являются весомой поддержкой для людей из одной из самых горячих точек Украины. Людей, точно знающих, что их домов уже нет.

До конца июня планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".