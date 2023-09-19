Переселенцы из Бахмута и Покровска получили помощь от Фонда Рината Ахметова в Кропивницком

Продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Бахмутской общины и Покровского района, которые теперь живут в городе Кропивницкий.

Фонд направил для них около 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Выдачи производятся в местном гуманитарном хабе Бахмута.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Для людей, которые из-за военных действий России потеряли все, это существенная поддержка. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".