Переселенцам в Кировоградской области отправили 4 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова направил продовольственную помощь для вынужденных переселенцев в Кировоградской области. На борту грузовиков – 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Выдачи развернутся в Знаменке и Помочной. Это весомая помощь для людей, вынужденных бежать от войны.

В составе каждого продуктового набора макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".