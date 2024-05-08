Переселенцам в Индустриальном районе Днепра выдали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Днепр с 2022 года эвакуировалось немало людей из охваченных пламенем войны регионов. Для вынужденных переселенцев, зарегистрированных в Индустриальном районе Днепра, идет выдача помощи. Фонд Рината Ахметова передал для них 1000 продуктовых наборов.

В каждом из них – продукты первой необходимости. Это мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.